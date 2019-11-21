2019/11/21 | 10:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
غداً..
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
غداً.. افتتاح ’’سريع الشعلة’’ في بغداد رسمياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
غداً..
افتتاح ’’سريع الشعلة’’ في بغداد رسمياً
يتبع.
.
.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
غداً.. افتتاح ’’سريع الشعلة’’ في بغداد رسمياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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