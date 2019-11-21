النفط يتراجع في ظل مخاوف جديدة بشأن آفاق اتفاق التجارة بين أمريكا والصين

2019/11/21 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط يوم الخميس في الوقت الذي أججت فيه توترات جديدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن احتجاجات مستمرة في هونج كونج المخاوف من أن اتفاقا تنعقد الآمال على إبرامه منذ فترة طويلة لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر ا

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