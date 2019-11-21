الذهب يستقر وسط مخاوف من تأجيل إبرام اتفاق تجارة أمريكي صيني

2019/11/21 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار الذهب يوم الخميس مدعومة بمخاوف من أن تشريعا أمريكيا بشأن هونج كونج قد يزيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين ويؤجل إبرام اتفاق تجاري.

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