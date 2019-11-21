غداً.. الافتتاح الرسمي لسريع الشعلة في بغداد

2019/11/21 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد عن افتتاح سريع الشعلة رسمياً يوم غد الجمعة.

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