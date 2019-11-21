لتفادي تسوس الأسنان.. امضغ علكة خالية من السكر بعد تناول الطعام

2019/11/21 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد علماء، حللوا دراسات استمرت 50 عاما، أنه ينبغي مضغ علكة خالية من السكر بعد تناول الوجبات، لتفادي تسوس الأسنان.وكشفت الدراسة أن العلكة الخالية

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