رئيس جمعية البترول اليابانية: أوبك وأوبك+ ستمددان اتفاق خفض إنتاج النفط

2019/11/21 | 10:40

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال تاكاشي تسوكيوكا رئيس جمعية البترول اليابانية، الخميس، إن من المرجح أن تتفق أوبك ومنتجون آخرون على تمديد اتفاق قائم لخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا حين يجتمعون الشهر القادم.

تأتي تصريحات تسوكيوكا بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الأربعاء إن لدى بلاده ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "هدفا مشتركا" في الحفاظ على سوق النفط متوازنة وقابلة للتنبؤ، وإن موسكو ستواصل التعاون في إطار اتفاق خفض المعروض العالمي.

وتجتمع أوبك في الخامس من كانون الأول في فيينا، ويعقب ذلك محادثات مع مجموعة من المصدرين الآخرين من بينهم روسيا، في تحالف معروف باسم أوبك+.

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