الرافدين يطلق سلفاً تكميلية بقيمة 25 مليون دينار

2019/11/21 | 10:40

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الخميس، اطلاقه سلف تكميلية إضافية تصل قيمتها الى 25 مليون دينار لموظفي الدولة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المصرف باشر باطلاق السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين 5 ، 10 ، 15، 20، 25 مليون دينار وحسب تقدير راتب الموظف وذلك عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم حصرا لدى المصرف".

واضاف انه "تم صرف سلف الضعف ضعفين لموظفي دوائر الدولة لأكثر من 3 الاف موظف من الذين سبق وان تم منحهم سلف شخصية وقدموا على السلفة الثانية الإضافية وتم صرفها لهم بواسطة الماستر كارد".

وأوضح أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

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