غازي الصوراني - التطور الفلسفي لمفهوم الأخلاق وراهنيته في المجتمع الفلسطيني (4 - 10)

2019/11/21 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غازي_الصوراني النظام التوتاليتاري (الشمولي) أو الشر السياسي:"في كتابها العمدة “أصول التوتاليتارية” الصادر سنة 1951عملت حنا أرندت على فهم أسباب تحول ألمانيا إلى نظام للهيمنة المطلقة"."فالتوليتارتية، كتجسيد للشر المحض، حدث غير مسبوق في التاريخ السياسي تأتي بذورها من الحداثة ومن عجزها عن تدبير مشكل العيش المشترك.فالشر قبل كل شيء فعل عنيف وسلوك عدواني يتم في المجال السياسي ويسعى إلى تدمير الغير وإخضاعه والتح......

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