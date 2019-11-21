المنبهي عبد العزيز - اسقاط نظام الاستعمار الجديد في المغرب و تاسيس الجمهورية الوطنية الديموقراطية الشعبية أم اسقاط الكراكيز...و الابقاء على نظام الاستعمارالجديد ؟

2019/11/21 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المنبهي_عبد_العزيز إسقاط الحكومة أم إلغاء الدستور الممنوح؟ " منذ تشكل حكومة الإذعان العثمانية ،على خلفية الأزمة الحكومية،التي لاحت ملامحها العامة مع مطلع سنة 2016، برزت تناقضات عميقة على مستوى القمة،بين مختلف أجنحة البرجوازية الاحتكارية،"التقليدية"منها و"الحداثية"، فتفجرت بشكل صارخ على صخرة النضالات الشعبية، بدءا من حراك الريف مرورا بحراك جرادة إلى المقاطعة الشعبية لبعض المنتجات الاحتكارية،وأمام فشلها الدريع في ......

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