عبدالله أبو شرخ - غزة تصحو على انتحار جديد !!!

2019/11/21 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_أبو_شرخ فادي اسبيتة ..أب لخمسة أطفال ..لم يحتمل آلام مشاهدة أطفاله يذهبون للروضة والمدرسة دون مصروف يومي أسوة بباقي الأطفال ..لم يعد قادرا على تحمل أعباء توفير لقمة العيش لعائلته ..علق نفسه في مشنقة وانتحر ..مرة أخرى تصحو غزة على خبر موت مفجع ..الموت انتحارا أو غرقا أو مرضا في الغابات ..أو لك أن تختار الموت على السلك الحدودي أو أن تفقد إحدى قدميك ..غزة مدينة الرماد بلا ألوان ولا طعم إلا من رائ......

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