2019/11/21 | 11:00

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السجن 3 سنوات لمدير بلدية الحلة السابق

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت أمانة العاصمة بغداد، الخميس، أن الطريق السريع في منطقة الشعلة، شمالي بغداد، سيفتتح يوم غد، بعد اكمال صيانته بشكل نهائي.

وأعلنت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اكمال أعمال الصيانة الخاصة بالطريق السريع صلاح

أفاد مصدر أمني، في محافظة البصرة، الخميس (21 تشرين الثاني 2019)، بفتح منفذ سفوان الحدودي من قبل المعتصمين بعد انسحابهم أمام بناية مديرية الناحية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "منفذ سفوان الحدودي اُعيد فتحه من قبل المعتصمين الذين ا

بغداد اليوم-بغداد

أطلق مصرف الرافدين، الخميس (21 تشرين الثاني 2019)، السلف التكميلية الإضافية، التي تصل الى 25 مليون دينار لموظفي الدولة، وحسب تقدير الراتب، مشيراً الى أن "الصرف يتم عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم لدى

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