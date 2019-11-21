العراق يتصدر قائمة الدول العربية الأكثر استيرادًا للصادرات الكويتية

2019/11/21 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الخميس، إن قيمة شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية ارتفعت بنسبة 11 في المئة، خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

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