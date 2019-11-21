2019/11/21 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني افاد موقع ايراني معارض، الخميس، بأن الشرطة التركية فرقت وقفة احتجاجية نظمتها الجالية الإيرانية في دنيزلي غرب تركيا، تضامنًا مع التظاهرات التي انطلقت في إيران ضد ارتفاع سعر البنزين.وقال موقع “إيران واير”، إن الأمن التركي قمع وقفة احتجاجية نظمها إيرانيون بميدان الديك في ولاية دنيزلي، تأييدا لاحتجاجات تعم إيران منذ الجمعة الماضي.وذكر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة التركية تفرق وقفة تضامنية للجالية الايرانية المركز الخبري الوطني.

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