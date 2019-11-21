2019/11/21 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن أضافة مادة مهمة جداً الى قانون التقاعد وهي شمول أصحاب العقود الموظف المؤقت بالاستحقاق التقاعدي أسوة بأقرانهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تكشف لـ"العهد نيوز" عن مادة مهمة في قانون التقاعد تخص أصحاب العقود المؤقتة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تكشف لـ"العهد نيوز" عن مادة مهمة في قانون التقاعد تخص أصحاب العقود المؤقتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).