القبض على قاتل بعد ساعة من تنفيذ جريمته في الموصل

2019/11/21 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ألقت قوة أمنية من فوج طوارئ الشرطة الرابع عشر التابع لقيادة شرطة نينوى، اليوم الخميس، القبض على مجرم بعد ساعة من قيامه بجريمته في الجانب الأيسر من الموصل.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته، " الغد برس" ان "قوة من فوج طوارئ الشرطة الرابع عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبعد ورود إخبار عن حصول جريمة قتل بحق احد المواطنين في الجانب الأيسر لمدينة الموصل تمكنت بعد اقل من ساعة من وقوع الحادث، القبض على المجرم القاتل".

واضاف انه "تم ضبط السلاح الذي استخدمه في تنفيذ الجريمة (بندقية كلاشنكوف)، مؤكدا انه "المجرم قد اعترف القاتل بارتكابه جريمة بسبب خلافات عائلية".

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