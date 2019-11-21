تعرض منتسبي الدفاع المدني الى اعتداءات بالاسلحة البيضاء وسط بغداد

2019/11/21 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن تعرض منتسبيه الى اعتداءات مباشرة بالاسلحة البيضاء وسط بغداد....

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