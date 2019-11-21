الزبيدي: مشروع زعزعة نظام الحكم في العراق بدأ مع نقل السفير الأمريكي تويلر من صنعاء إلى بغداد

2019/11/21 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قال وزير النقل الأسبق، القيادي في المجلس الأعلى، باقر جبر الزبيدي، الخميس (21 تشرين الثاني 2019) إن ما اسماه ’’مشروع زعزعة نظام الحكم في العراق’’ بدأ منذ استقدام السفير الأمريكي في اليمن، ماثيو تويلر، ليقوم بالمهام الدبلوماسية في بغداد.

وقال الزبيدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المشروع "الأمريكي الإسرائيلي يستكمل بإسقاط الأنظمة في سوريا ثم الأردن، اما فيما يخص العراق فأن تواجد داعش بين جنوب الموصل وأعالي الفرات والوديان الثلاث "حوران/ الأبيض / قذف" والأنبار وجبال حمرين والخانوكة سوف يكون رأس جسر للإرهاب الذي سيأتي من غرب العراق والذي يخطط لاستهداف كربلاء والنجف وسامراء".

وأضاف البيان أن "الحركات الدينية المنحرفة سوف تنشط بالتزامن مع هذه الهجمات وهدفها إثارة الفتنة الطائفية كما كانت تفعل الوهابية في بداية القرن العشرين".

ولفت إلى أن "مشروع زعزعة نظام الحكم في العراق بدء منذ نقل السفير الامريكي ماثيو تولر في 17 / 5 / 2019 من اليمن الى العراق بعد ان انجز المهمة هناك ومن أول دعائم "المؤامرة" هو العمل على انقلاب عسكري يستهدف تغيير الخارطة السياسية العراقية وهذا فشل ولله الحمد خلال الأشهر الثلاث الماضية".

وأردف الزبيدي، أن "الخطوة القادمة التي سوف تعمل عليها إسرائيل ستكون تقسيم العراق الى ثلاث دويلات ليسهل ابتلاعه خوفاً من التجارب المريرة التي مرت بها "بريطانيا" في بداية القرن العشرين في مواجهة حركة الجهاد وثورة العشرين والانتفاضة الشعبانية المباركة والانتفاضات المتعاقبة و فتوى الجهاد الكفائي والتي افشلت مشروعهم الأول بإدارة هيلاري كلنتون كما أكد ذلك الرئيس ترامب و منذ إعلان صفقة القرن".

وأشار إلى أن "إسرائيل بدأت بالمسح الجوي للمناطق التي سوف تسيطر عليها في غرب العراق وحددت المواقع التي ستنشأ عليها قواعد عسكرية متحركة إضافة الى القواعد الأمريكية الثابتة والتي تضخمت في الفترة الأخيرة للسيطرة على المنطقة من الفرات حتى الحدود العراقية السورية لتحقيق الجزء المهم من صفقة القرن والحلم الاسرائيلي ونقل فلسطينيو الضفة الغربية والقدس والأردن الى هذه المنطقة".

بغداد اليوم-بغداد

جدد القيادي في تحالف القرار، اثيل النجيفي، الاربعاء ( 21‏ تشرين الثاني‏ 2019) نفي توقيع ممثل جبهة الانقاذ والتنمية، على بيان مخرجات اجتماع القوى السياسية الذي عقد امس.

وقال النجيفي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &quo

بغداد اليوم- متابعة

كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عطوان العطواني، الخميس (21 تشرين الثاني 2019)، عن عزم مجلس النواب إلغاء وتعديل 11 ألف قرار تم إصدارها في زمن النظام السابق.

وقال العطواني في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن &qu

بغداد اليوم-بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الخميس (21 تشرين الثاني 2019)، عن صدور أمري استقدام بحق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، إضافة إلى رئيس جامعة كركوك السابق.

وذكرت الدائرة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "مح

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