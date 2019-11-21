لجنة حقوق الإنسان النيابية تطالب بالكشف عن المفقودين من الاقليات

2019/11/21 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة كشف نائب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، قصي الشبكي، الثلاثاء، ان الحكومة لم توضح او تكشف مصير المفقودين من الأقليات خلال فترة تواجد داعش الاجرامي في مناطقهم، لافتا الى ان الأقليات تعرضت للابادة وسلب للحقوق ولم تنصف من قبل الحكومة.وقال الشبكي، في تصريح له ، ان “الأقليات التي تعرضت الى الإبادة الجماعية على يد داعش الاجرامي وخاصة …

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