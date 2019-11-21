بالوثيقة.. التعليم تصدر توجيها للجامعات يتعلق بمشاركة الطلبة في التظاهرات

2019/11/21 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداصدرت وزارة التعليم العالي، الخميس، توجيها للجامعات كافة بفتح سجلات لحضور الطلبة لاخلاء مسؤوليتها من المشاركين بالتظاهرات.

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