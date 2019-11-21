مؤسس تلغرام ينصح بحذف

2019/11/21 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حث مؤسس تلغرام، بافل دوروف، المستخدمين على حذف تطبيق واتسآب من أجهزتهم، وصنّفه على أنه غير آمن.

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