هيئة النزاهة: ضبط تلاعب وأسماء وهمية لقوائم العمال في بلدية البصرة

2019/11/21 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة ضبط حالات تلاعب في رواتب عمال الأجور اليومية في بلدية البصرة والاستحواذ عليها.

وأكدت الهيئة في بيان أن كوادرها القت القبض مدير أحد القواطع البلدية التابعة إلى مديرية بلدية البصرة ومعاونه تنفيذاً لمذكرة قضائية، لافتة إلى قيام المتهمين بتسلم رواتب عمال أجور يومية بأسماء وهمية، والاستحواذ عليها لمصلحتهم الشخصية.

وفي عملية منفصلة، قام فريق عمل المديرية بضبط متهم بالقرب من دائرة الرعاية الاجتماعية في البصرة يقوم بالترويج لمعاملات المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية المتوقفة لقاء مبالغ مالية، حيث أن المتهم اعترف صراحة بتسلُّمه معاملات المواطنين بالتواطؤ مع أحد موظفي الدائرة الذي يقوم بتزويده بأسماء وعناوين المشمولين بالشبكة المتوقفة معاملاتهم، والعمل على إصدار هويات لهم وإنجاز معاملاتهم وإطلاق رواتبهم لقاء أخذ مبالغ مالية منهم.

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