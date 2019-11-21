بغداد وواشنطن تبحثان تطوير القوة الجوية العراقية

2019/11/21 | 12:04

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بحث قائد القوة الجوية الفريق الطيار الركن أنور حمد أمين مع وزيرة القوات الجوية الأميركية بربارا باريت وقائد القوة الجوية الأميركية ديفيد گولدفن، الخميس، الدعم اللوجستي في مجال التدريب والتسليح وسبل تطوير القوة الجوية العراقية.

وقالت قيادة القوة الجوية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قائد القوة الجوية الفريق الطيار الركن أنور حمد أمين استقبل وزيرة القوات الجوية الأميركية بربارا باريت وقائد القوة الجوية الأميركية ديفيد گولدفن والوفد المرافق لها".

وأضاف البيان، أن "الطرفين بحثا عدة مواضيع مهمة تخص الجانبين منها الدعم اللوجستي في مجال التدريب والتسليح وناقشا سبل تطوير القوة الجوية العراقية وتعزيز اواصر الصداقة بين البلدين الصديقين".





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