تقرير أميركي يتحدث عن وضع الطاقة في العراق وحقول النفط والموانئ بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية

2019/11/21 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت وكالة غلوبال بلاتس الأمريكية للطاقة، عن عمليات انتاج النفط العراقي والتصدير مع استمرار التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات في 25 أكتوبر الماضي، مبينة أنه ليس هناك اي ضرر على الإنتاج.وقالت الوكالة في تقرير، إن “ما تزال عمليات انتاج النفط العراقي والتصدير مستمرة عند معدلاتها القصوى رغم التظاهرات الواسعة التي تشهدها البلاد”.[…]

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