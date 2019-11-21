2019/11/21 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني جددت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، اتهامها لـ”شخصيات وضباط” في وزارة الداخلية، بالتورط في إدخال المخدرات للبلاد، مطالبة هيئة النزاهة والادعاء العام بفتح تحقيق في القضية.وقالت عالية نصيف، في بيان تلقت الوكالة المركز الخبري، نسخة منه، “سبق وأن كشفنا بالأسماء عن ضباط فاسدين في وزارة الداخلية يسهلون ادخال مادة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائبة تتهم “شخصيات وضباط” في الداخلية بإدخال المخدرات المركز الخبري الوطني.

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