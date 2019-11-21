ألمانيا تبحث عنك.. فرص الهجرة دون شروط للباحثين عن الدراسة والعمل

2019/11/21 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} إذا كنت تبحث عن فرصة للعمل أو الدراسة وتفكر في ألمانيا فهي تبحث عنك أيضا، لاحتياجها إلى الكفاءات الشابة في مواجهة التحولات الديمغرافية التي يتوقع أن تقلل عدد سكانها في العقود المقبلة.

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