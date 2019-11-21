بروسيا دورتموند ينافس برشلونة بقوة في صفقة كريم أديمي

2019/11/21 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن مهمة نادي برشلونة في التعاقد مع المهاجم الألماني الشاب كريم أديمي لن تكون سهلة على الإطلاق، في ظل دخول نادي بروسيا دورتموند سباق ضم اللاعب بقوة.

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