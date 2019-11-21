مؤسس تليغرام يطلب من المستخدمين حذف تطبيق واتساب

2019/11/21 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

طالب مؤسس برنامج التواصل الاجتماعي "تليغرام"، بافل دوروف، المستخدمين بحذف تطبيق "واتس آب" من أجهزتهم، وصنّفه على أنه غير آمن.

ووفقا لدوروف، فإن "واتسآب ليس فقط لا يحمي رسائل المستخدمين بل يستخدم كحصان طروادة (كمهمة خفية للتجسس) لمراقبة الرسائل والصور".

وكتب دوروف على قناته في موقع الـ"تليغرام"، "من غير المحتمل أن يقوم (واتسآب) عن طريق الخطأ بإخفاقات أمنية خطيرة ومناسبة للمراقبة بشكل منتظم".

واضاف أنه "يمكن أن يستخدم البعض هذه المشكلة كخطأ في الكود تم إنشاؤه عن قصد من قبل المطورين والسماح للوصول غير المصرح به إلى البيانات".

وفي رأيه تكمن المشكلة في سياسة فيسبوك التي تملك "واتسآب".

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