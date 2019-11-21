أوباميانج يجمد آرسنال من أجل برشلونة

2019/11/21 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوباميانج

يتمسك الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، لاعب آرسنال الإنجليزي، بحلم الانتقال إلى برشلونة، نهاية الموسم الجاري، وفقًا لتقارير صحيفة فرنسية.

وبحسب موقع “le10sport” الفرنسي، فإن أوباميانج لن يجدد عقده مع آرسنال، في انتظار موقف برشلونة.

وينتهي عقد أوباميانج مع آرسنال بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يعجل من رغبة آرسنال في تمديده، حتى لا تمارس الأندية ضغطًا بنهاية الموسم الجاري لخطفه من ملعب الإمارات.

وأشار التقرير إلى أن آرسنال فتح محادثات مع أوباميانج بالفعل، لكنه استغرق وقتًا طويلًا في التفكير بالعرض، مبررًا ذلك بحاجته لمعرفة موقف الجانرز في التأهل لدوري الأبطال في الموسم الجديد من عدمه.

لكن الحقيقة هي أن أوباميانج يرغب في كسب مزيد من الوقت، من أجل معرفة موقف برشلونة، الذي يبحث عن مهاجم جديد لمنافسة لويس سواريز.

المصدر: كووورة

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