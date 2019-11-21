آخر وجبة ايزيديات تصل فرنسا

2019/11/21 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت وكالة فرانس برس ان 27 ايزيدية وأطفالهن وصلوا، إلى مطار شارل ديغول قرب باريس، لبدء حياة جديدة في فرنسا وهي المجموعة الاخيرة من الايزيديات اللاجئات .

وقال مدير مركز الأزمة في الخارجية الفرنسية إريك شوفالييه أثناء حفل استقبال مقتضب إثر نزول النساء وأولادهن من الطائرة الآتية من إربيل عاصمة اقليم كوردستان "أهلاً وسهلاً بكنّ في فرنسا، سترونَ، تدريجياً أطفالكن سيذهبون إلى المدرسة، سيكون لكن أصدقاء أنتنّ في منزلكنّ".

ونقلت فرانس برس عن امرأة ايزيدية وهي أم تبلغ ثلاثين عاماً قولها "ما عشناه في السنوات الخمس الأخيرة لا يمكن تصوره.



اليوم فرنسا فتحت لنا ذراعيها، لا يمكن إلا أن نكون ممتنات".

وأضافت "أول ما نريد القيام به هو تعلّم اللغة، إرسال أولادنا إلى المدرسة في وقت لاحق، أولادنا سيقررون ماذا يريدون أن يفعلوا في حياتهم".

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