السعودية تؤكد حرصها على استقرار العراق وازدهاره وعدم التدخل في شؤونه الداخلية

2019/11/21 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس جهاز امن الدولة في المملكة العربيّة السعوديّة الفريق الأوَّل عبدالعزيز بن محمد الهويرينيّ، اليوم الخميس، حرص المملكة على استقرار العراق وازدهاره.

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