الحشد الشعبي يكمل استقبال الوجبة الأخيرة من المفسوخة عقودهم

2019/11/21 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، اكمال استقبال الوجبة الأخيرة من المفسوخة عقودهم.

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