إعادة فتح منفذ سفوان الحدودي مع الكويت بالكامل

2019/11/21 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

أفاد مصدر محلي في محافظة البصرة، اليوم الخميس، بإعادة فتح منفذ سفوان الحدودي مع دولة الكويت بشكل كامل.

وقال المصدر، إنه “تم إعادة فتح

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