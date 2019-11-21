مشروع زعزعة العراق بدأ مع نقل السفير الأمريكي من صنعاء إلى بغداد

2019/11/21 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير النقل الأسبق، القيادي في المجلس الأعلى، باقر جبر الزبيدي، الخميس (21 تشرين الثاني 2019) إن ’’مشروع زعزعة نظام الحكم في العراق’’ بدأ منذ استق...

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