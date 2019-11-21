2019/11/21 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشفت إذاعة “موزاييك أف أم” التونسية الأربعاء عن نية السلطات “إدراج التربية الجنسية في مناهج التعليم وتحديدا من السنة التحضيرية (5 سنوات) بداية من شهر ديسمبر القادم”.ونقل موقع الإذاعة عن المديرة التنفيذية لجمعية الصحة الإنجابية قولها إن المبادرة تحت إشراف وزارة التربية التونسية بالشراكة مع صندوق الأمم المتّحدة للسكان، وكذا المعهد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول دولة عربية تدخل التربية الجنسية في مناهج التعليم… والأهداف توعوية! المركز الخبري الوطني.

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