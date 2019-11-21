مسؤول إيراني: الاحتجاجات التي شهدتها طهران مؤخرا خلفت خسائر بـ200 مليون دولار

2019/11/21 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول إيراني ان الاحتجاجات التي شهدتها ايران مؤخرا خلفت خسائر تقدر بمئتي مليون دولار.

واكد رئيس اتحاد سلاسل المتاجر في إيران، أمير خسرو فخريان، ان الاضطرابات وموجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في مختلف المدن خلفت خسائر مادية تقدر بمئتي مليار تومان، اي ما يعادل مئتي مليون دولار، مضيفا أنه خلال الأيام الماضية تم تدمير سبعة وسبعين متجرا.

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