الين الياباني يرتفع واليوان ينخفض بفعل مخاوف التجارة

2019/11/21 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع الين الياباني مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن قالت مصادر مقربة من البيت الأبيض لرويترز إن من المستبعد إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين هذا العام، مما حطم آمال المستثمرين بالتوصل لاتفاق جزئي قريبا وعزز

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