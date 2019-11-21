2019/11/21 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مظلوم كوباني: تعذيب آراس خليل يلخص ما تدعيه تركيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/21 | 12:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مظلوم كوباني: تعذيب آراس خليل يلخص ما تدعيه تركيا) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مظلوم كوباني: تعذيب آراس خليل يلخص ما تدعيه تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).