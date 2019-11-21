اجتماع حاسم بين كاتانيتش واليتش بخصوص لاعبي الشرطة

2019/11/21 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم يحيى كريم، اليوم الخميس، عن محاولات سيجريها الاتحاد من اجل الوصول الى صيغة توافقية تخص لاعبي نادي الشرطة المتواجدين في بعثة المنتخب الوطني.

وقال كريم في تصريح لـ"الغد برس"، إن "اجتماعا حاسما ومهما سيعقد اليوم من اجل الوصول الى صيغة توافقية بين مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش ومدرب نادي الشرطة اليتش للاتفاق صيغة التحاق عدد من لاعبي المنتخب بصفوف النادي الشرطاوي الذي تنتظره مباراة مهمة يوم الـ٢٥ من الشهر الحالي امام نواذيبو الموريتاني ضمن اياب دور الـ١٦ للبطولة العربية".

واضاف ان "المعضلة الحالية تتمحور حول مواعيد المبارايات للطرفين حيث ستكون مباراة الشىطة قبل يوم واحد من مباراة المنتخب امام قطر التي ستقام يوم الـ٢٦ من هذا الشهر، وبالتالي ستحاول جميع الاطراف الاتفاق على صيغة مرضية فيما بينهم".

وختم كلامه بالقول"الاتحاد لديه ثقة كبيرة بادارة القيثارة الخضراء لتقدير مواعيد ومشاركة اسود الرافدين في العرس الخليجي الذي يحتل مكانة مميزة في قلوب الجميع".

يذكر ان هناك محاولات سابقة اجراها الاتحاد العراقي لكرة القدم من اجل تغيير موعد مباراة نادي الشرطة، او اقناع النادي على موافقته لابقاء لاعبيه مع المنتخب الوطني، ولكن جميعها باءت بالفشل.

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