السفير العراقي في الرياض يبحث مع رئيس أمن الدولة السعوديّ تعزيز العلاقات

2019/11/21 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث السفير العراقي لدى المملكة العربية السعودةي، قحطان طه خلف، اليوم الخميس، مع رئيس جهاز امن الدولة السعودي أهمِّية تعزيز العلاقات الثنائيّة بي البلدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته، "الغد برس" ان سفير جمهوريّة العراق لدى الرياض السفير قحطان طه خلف التقى الفريق الأوَّل عبد العزيز بن محمد الهويرينيّ رئيس جهاز أمن الدولة في المملكة العربيّة السعوديّة، وبحث أهمِّية تعزيز العلاقات الثنائيّة، واستقرار المنطقة، والتعاون في المجال الأمنيّ، ومكافحة الإرهاب والتطرُّف".

من جانبه أكّد الهويرينيّ "حرص المملكة على استقرار العراق، وازدهاره، وعدم التدخّل في شُؤُونه الداخليّة، عادّاً أنّ أمن العراق واستقراره هو أساس لأمن المملكة، والمنطقة".

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