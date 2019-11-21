العراق يبحث مع دائرة التعليم والثقافة اليونانية تأهيل المناطق الأثرية والمكتبات

2019/11/21 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث سفير العراق لدى أثينا شورش خالد سعيد، اليوم الخميس، مع رئيس دائرة شُؤُون التعليم والثقافة في وزارة الخارجيّة اليوناينّة تطوير العلاقات بين البلدين لإعادة تأهيل المناطق الأثرية وإدامة المكتبات.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "سفير جمهوريّة العراق شورش خالد سعيد، التقى مع السفير Papameletiio Loannis رئيس دائرة شُؤُون التعليم والثقافة اليونانية".

واضافت "جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وسُبُل تطويرها، والتعاون لإعادة تأهيل المناطق الأثريّة في العراق مع الدول ذات الخبرة في هذا المجال، وأهمّية دعم اليونان في إطار إدامة المكتبات والمواقع الأثريّة التي تعرَّضت للتخريب من قبل تنظيم داعش الإرهابيّ".

وبينت "كما بحثا تأييد ترشيح ممثلي البلدين في المنظمات الدوليّة، واستمرار عمل الفريق اليونانيّ في مجال الآثار".

واشارت الى ان "السفير سعيد قدم أوليّات برنامج التعاون التعليميّ والعلميّ والثقافيّ، واستكمال الإجراءات اللازمة كافة؛ لتوقيع برنامج التعاون المُقترَح بين البلدين".

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