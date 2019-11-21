«سومو» تعتزم بيع كميات من خام القيارة الثقيل بالحوضيات

2019/11/21 | 12:48

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت شركة تسويق النفط "سومو"، في إعلان مزايدة إن هناك كميات من خام القيارة معروضة للبيع بالحوضيات عبر المنافذ الحدودية.

وأشار الاعلان الى أن نوع الخام هو ثقيل عالي المحتوى الكبريتي، لافتاً الى البيع سيكون "عبر جميع المنافذ الغربية والشرقية والجنوبية إضافة لمنفذ زاخو عبر المنطقة الشمالية".

وأكد على أن المشتري سيتحمل "التكاليف التي تترتب عن عملية التصدير".

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