وزارة الهجرة تعلن اعادة ( 78 ) لاجئا عراقيا من تركيا الى البلاد

2019/11/21 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اعادة 78 لاجئاً عراقياً من الأراضي التركية الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظات البلاد عبر منفذ إبراهيم الخليل

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