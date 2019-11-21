العمل تعلن انشاء مجمعات تسويقية للعاطلين على شكل

2019/11/21 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلن وزير العمل باسم عبد الزمان اليوم الخميس، عزم الوزارة انشاء مجمعات تسويقية توزع بين الباحثين عن العمل.

وذكر بيان للوزارة تلقت "العهد

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