2019/11/21 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خريجو كليات الزراعة ينضمون الى متظاهري الحبوبي ويطالبون بانصافهم في التعيينات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/21 | 13:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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