2019/11/21 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر أمني: اطلاق سراح المعتقلين في الزبير وعددهم 3 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/21 | 13:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر أمني: اطلاق سراح المعتقلين في الزبير وعددهم 3) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر أمني: اطلاق سراح المعتقلين في الزبير وعددهم 3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).