بالوثيقة.. المالية النيابية تصدر توضيحا بشأن الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين

2019/11/21 | 13:05

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بغداد اليوم- بغداد

بغداد اليوم- بغداد

دعت مجموعة من نقابات واتحاد العراق، الخميس (21 تشرين الثاني 2019)، إلى إجراء انتخابات مبكرة باشراف دولي وإيقاف الإجراءات التعسفية ضد المتظاهرين ووضع خارطة طريق لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.

وذكرت الوثائق التي حصلت عليها (بغ

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الصحة البرلمانية، النائب فالح الزيادي، الخميس (ِ21 تشرين الثاني 2019)، عن قرب استضافة وزير الصحة جعفر علاوي، وكادر الوزارة المتقدم، لمعرفة سبب "إخفاء" اعداد شهداء وجرحى التظاهرات، خلال الاحتجاجات التي شهدت

وصلت وزيرة القوات الجوية الامريكية بربارا باريت، الخميس (21 تشرين الثاني 2019)، وقائد القوة الجوية الامريكية، ديفيد گولدفن، مع الوفد المرافق لهم الى قيادة القوة الجوية العراقية.

وذكرت قيادة القوة الجوية العراقية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن &q

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