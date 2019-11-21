2019/11/21 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسهم أوروبا يوم الخميس بعد أن أجج تشريع أمريكي بشأن هونج كونج المزيد من المخاوف بشأن عدم إبرام اتفاق "المرحلة واحد" التجاري بين واشنطن وبكين قريبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أسهم أوروبا تنزل مع تنامي المخاوف بشأن التجارة مجددا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أسهم أوروبا تنزل مع تنامي المخاوف بشأن التجارة مجددا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).