ولادة طبيعية من دون مسكنات... أم تنجب أضخم مولود في بريطانيا

2019/11/21 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ولدت الطفلة ليلي غريس في مستشفى هول للنساء والأطفال بالمملكة المتحدة، بوزن 5 كيلوغرامات، في مفاجأة كبيرة لوالدتها جيسيكا دريك صاحبة الـ23 عاما.

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