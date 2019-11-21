هبوط أسهم أوروبا مع تجدد المخاوف بشأن التجارة

2019/11/21 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} هبطت أسهم أوروبا، الخميس، بعد أن أجج تشريع أمريكي بشأن هونغ كونغ المزيد من المخاوف بشأن عدم إبرام اتفاق "المرحلة واحد" التجاري بين واشنطن وبكين قريبا.

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