2019/11/21 | 13:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
بالوثيقة..
بالوثيقة..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. المالية النيابية تؤكد: الحد الأدنى للراتب التقاعدي 400 ألف دينار شهريا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بالوثيقة..
المالية النيابية تؤكد: الحد الأدنى للراتب التقاعدي 400
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بالوثيقة..
المالية النيابية تؤكد: الحد الأدنى للراتب التقاعدي 400 ألف دينار شهريا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. المالية النيابية تؤكد: الحد الأدنى للراتب التقاعدي 400 ألف دينار شهريا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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