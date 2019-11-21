2019/11/21 | 13:12

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بالوثيقة..



المالية النيابية تؤكد: الحد الأدنى للراتب التقاعدي 400

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بالوثيقة..



المالية النيابية تؤكد: الحد الأدنى للراتب التقاعدي 400 ألف دينار شهريا

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